الوزراء: تنوع في سلع "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل لـ30%

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن معارض "أهلا رمضان" تأتي في إطار جهود تقوم بها الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية سواء بجهود وزارة التموين بالتنسيق مع عدد من الوزارات وجهاز تنمية المشروعات والاتحاد العام للغرف التجارية والعديد من الجهات المعنية، موضحًا أنه يتم التنسيق على إقامة المعارض لتوفير السلع والاحتياجات للمواطنين.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن شهر رمضان يشهد إقبال من المواطنين على شراء السلع الأساسية ويكون في أشد الاحتياج لها، مؤكدًا أن هناك جهود من الحكومة لتنظيم عدد من المعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومناسبة، وأن معرض "أهلا رمضان" الذي تم افتتاحه اليوم يبدأ من 16 فبراير وتخفيضات الأسعار بمعرض اليوم الواحد تصل لـ30%.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لمحاولة ضبط أسعار السلع في الأسواق وتستمر في هذه السياسة، مشددًا على أن مختلف المعارض التي تقوم بها الجهات المختلفة لها دور مهم وهو ضبط الأسعار، مؤكدًا أن معارض أهلا رمضان تشتمل على كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن طوال شهر رمضان والسلع الرمضانية والسلع الغذائية والمنظفات وتأتي هذه المعارض بتخفيضات تصل لـ30%.

وتابع: "المعرض يقام بالمقر الرئيسي بصورة يومية من الصباح للمساء على امتداد الفترة وحتى 26 فبراير"، مشددًا على أن الاتحاد العام للغرف التجارية يقوم معارض أخرى خلاف المعرض الرئيسي بعدد من المحافظات بمراكز المحافظات والمدن الرئيسية، مؤكدًا أن معارض أهلا رمضان تجاوزت 115 معرضا على مختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة.