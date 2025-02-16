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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ بالجامعة الأمريكية: التحول الرقمي ضرورة لمصر.. ولا بديل عن القطاع الخاص

التحول الرقمي
التحول الرقمي
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أكد الدكتور محمد القرماني، أستاذ مساعد السياسات العامة غير المتفرغ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التحول الرقمي أصبح أمرًا ضروريًا لمصر ولكل دول العالم، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى مثل أمريكا، اليابان، والصين تنفق مليارات الدولارات لدعم هذا التحول وتعزيز الابتكار في القطاعات المختلفة.
وأوضح "القرماني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، أن مصر حققت مؤشرات إيجابية في هذا المجال، وخاصة في التكنولوجيا المالية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في قيادة هذا التحول، مؤكدًا أن "لا بديل عن القطاع الخاص" لدفع عجلة التنمية الرقمية، لافتًا إلى أهمية تفعيل الشباك الموحد للاستثمار، وحل التحديات المتعلقة بـالتوقيعات الإلكترونية واللوائح التنظيمية، لضمان بيئة أعمال أكثر كفاءة وسلاسة.


من جهتها، أكدت أسماء رفعت رمضان، الباحث الأول بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن التحول الرقمي أمر حتمي وسيحدث عاجلًا أم آجلًا، لأن العالم بأسره يتجه في هذا المسار. 

وأشارت في حوارها بالبرنامج إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة يجب استغلالها بفعالية لدعم هذا التحول، مشددة على أن ريادة مصر الرقمية لن تتحقق إلا بتوظيف العقول المبدعة وخلق بيئة داعمة للابتكار.
 

الدكتور محمد القرمانى التحول الرقمي