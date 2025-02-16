العمل الجماهيري بمستقبل وطن تناقش تحضيرات تنظيم فاعلية "إفطار مسافر" خلال شهر رمضان

عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، اجتماعا تنظيميا، لمناقشة استعداداتها لتنظيم عدداً من المبادرات الخدمية، وعلى رأسها فاعلية "إفطار مسافر" خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري المركزية، وأمناءها بالمحافظات، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

ومن جانبه، استعرض المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي، الفاعليات التي نظمتها الأمانة خلال العام الماضي، لافتاً لتنظيم 382 فاعلية، خلال شهر يناير من العام الحالي، من بينهم عدد من الفعاليات المركزية، في مختلف المحافظات، مطالباً بضرورة مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع، نقاشات موسعة بين الحضور، والاستماع لمقترحات أمناء العمل الجماهيري بكافة المحافظات، للفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان الكريم، في إطار رؤية حزب مستقبل وطن، الداعمة والمؤيدة للدولة المصرية وكافة مؤسساتها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين.