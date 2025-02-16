نقيب الفلاحين يتوقع زيادة صادرات مصر الزراعية عن 9 ملايين طن

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، ان القطاع الزراعي حقق خلال العام الماضي رقم صادرات غير مسبوق بزيادة عن العام قبل الماضي بنحو مليون و100 ألف طن، لافتا إلى أن صادرات مصر الزراعية في عام 2024 وصلت 8.6 مليون طن ونتوقع أن تتجاوز ال9 ملايين طن هذا العام اذا استمرت وزارة الزراعة على نفس النهج

واضاف أبو صدام، أنه بفضل التوجيهات الرئاسيه وجهود وزارة الزراعة حققنا الاكتفاء الذاتي في كافة انواع الخضروات والفواكه والدواجن والبيض والالبان والارز كما استعدت الوزارة بالمنافذ الثابته والمتحركه لمعارض اهلا رمضان لعرض كافة المنتجات الزراعيه في كافة انحاء الجمهورية بسعر التكلفه تخفيفا للاعباء عن المواطنين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

واشار نقيب الفلاحين، الى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الحجر الزراعي تحت قيادة وزير الزراعه علاء فاروق مع بالتعاون مع المزارعين والمصدرين وسفراء مصر حول العالم صنعوا المعجزة بصادرات زراعيه غير مسبوقه مطابقه لجميع المواصفات العالميه مما جعل الصادرات الزراعية المصرية تغزوا أكثر من 160 سوق في جميع انحاء العالم

وأكد ابوصدام ان تعاون وزارة الزراعه الوثيق مع الفلاحين كان سببا اساسيا في توفير كافة المنتجات الزراعيه باسعار اقل من مثيلاتها خلال العام الماضي رغم دخول موسم شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب علي المنتجات الزراعية.

وتابع أبوصدام، ان وزير الزراعه علاء فاروق انتهج نهجًا سليمًا بنزوله للفلاحين والسماع لمشكلاتهم والعمل بجدية علي ازالة المعوقات والتحديات التي تواجهم بما حاز علي رضا كل المهتمين بالشان الزراعي ونجح في التغلب علي معظم المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي مما ادي الي هذا النجاح الكبير في زيادة الانتاج الزراعي.