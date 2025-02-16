شريفة الشيخ تبهر زوار معرض جازان للكتاب بإبداعاتها في الخط العربي

شهد ركن الحرفيين في معرض الكتاب بجازان 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "جازان تقرأ"، إقبالاً كبيراً من الزوار.

تأتي مشاركة الخطاطة السعودية شريفة الشيخ، لتقّدم للزوار تجربة فريدة تمزج بين أصالة الخط العربي وحداثته.

وتواصل الشيخ رحلتها في إبراز جماليات الخط العربي، من خلال مشاركاتها في المعارض الثقافية المختلفة، إيماناً منها بأهمية تمكين المواهب الجديدة ونقل هذا الإرث الفني للأجيال القادمة، إذ ترى أن الخط العربي ليس مجرد فن بصري، بل هوية ثقافية تحمل ملامح تاريخنا وأصالته. وتسعى إلى تطويره بأساليب حديثة دون المساس بجوهره، ليظل رمزاً عالمياً يعكس روح المملكة وتراثها العريق وإرثها الثقافي الكبير.

كما تقدم من خلال مشاركتها تجربة تفاعلية مباشرة، تتيح للزوار التعرف على أسرار هذا الفن العريق. وتؤكد أن المملكة ليست فقط حاضنة للخط العربي، بل رائدة في تطويره وترسيخ مكانته عالمياً.

يُذكر أن معرض جازان للكتاب 2025 يضم في نسخته الأولى برنامجًا ثقافياً ثرياً يعكس الإرث الثقافي والمعرفي للمملكة، بمشاركة كوكبة من أهم رواد الثقافة والفن والأدب. ويفتح المعرض أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 مساءً، ويستمر حتى 17 فبراير الجاري.