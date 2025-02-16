وزير الزراعة يبحث مع سفير زامبيا بالقاهرة آفاق التعاون المشترك بين البلدين

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع السفير توبلي لوبيا سفير زامبيا بالقاهرة، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

"فاروق" أكد على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، ووضع كل إمكانيات وزارة الزراعة في خدمتهم، خاصة في مجال بناء القدرات والخبرات، وكذا تقديم منح لمبعوثين من زامبيا للتدريب في المركز الدولى للزراعة.

اجتماع الوزير والسفير تناول كذلك التحديات التى تواجه الزراعة، مثل إدارة المياه والتغير المناخي والصحة الحيوانية، وكذلك التعاون في مجال الاستثمار حيث يوجد مزرعتين لمصر في زامبيا، وأيضا التعاون في إنتاج الامصال واللقاحات والإنتاج الحيواني في زامبيا، وآلية الحفاظ علي مياه الأمطار، وحصاد الأمطار.

كما تم الاتفاق على قيام وفد السفارة الزامبية بزيارة الى محافظة مطروح للاطلاع على التجربة المصرية في حصاد مياه الأمطار، والاتفاق أيضا على ترتيب لقاء بين رجال الأعمال المصريين لدعم التجارة والاستثمار مع الجانب الزامبي.

وفي سياق متصل وعقب لقاء وزير الزراعة اليوم، بكل من السفير أكسل وابنهورست"سفيرا أستراليا

بالقاهرة والسفير توبلي لوبيا زامبيا بالقاهرة.

دعا "فاروق" كلا السفيرين لتفقد أكبر قافلة مساعدات إنسانية والتى انطلقت اليوم من ساحة الشعب إلى الأشقاء قطاع غزة، يرافقهما د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وقال "موسى" إن السفيرين أشادا بجهود الدولة المصرية في دعم "غزة" سواء على المستوى السياسي او الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية طوال فترة العدوان الاسرائيلي على القطاع.

كما تحملت مصر مسؤولية كبيرة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية الى اهالي غزة والتي وصلت حتى الآن اكثر من ٨٠٪؜ من اجمالي المساعدات المقدمة للقطاع.

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