اتحاد الرماية يوافق على ترشح حازم حسني على منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بالاجماع على ترشح اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد، على منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية خلال الانتخابات التي تعقد يوم 25 أبريل المقبل.

وجاءت موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، على ترشح حازم حسني في ذلك المنصب باللجنة الأولمبية المصرية نظرا للخبرات التي يمتلكها، فضلا عن كونه يشغل منصب الأمين العام المساعد في اللجنة الأولمبية المصرية حاليا، ويتولى أكثر من ملف داخل اللجنة الأولمبية المصرية واستطاع باقتدار إدارتها بالشكل الأمثل.

كما يتمتع اللواء حازم حسني، بعلاقات دولية واسعة تمكنه من سرعة التواصل عبر منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ضمن اختصاصاته في المنصب الجديد المرشح له في اللجنة الأولمبية المصرية، مما يجعله الأصلح للتواجد في هذا المنصب الهام داخل اللجنة الأولمبية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، قرر بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية لعام 2024 بتاريخ 25 إبريل 2025، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2024 / 2028، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من 1 مارس 2025 ويغلق باب الترشيح بتاريخ 7 مارس 2025.