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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربي إيطاليا.. تشكيل إنتر ميلان أمام السيدة العجوز

انترميلان
انترميلان
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أعلن المدرب سيموني إنزاجي عن التشكيلة الأساسية لنادي إنتر ميلان التي ستخوض القمة المرتقبة أمام يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي - السيريا آ.

 تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنيامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهانوغلو - هنريك مخيتاريان - فيدريكو دي ماركو

خط الهجوم: مهدي طارمي - لاوتارو مارتينيز 

 قمة مرتقبة بين الغريمين، حيث يسعى إنتر ميلان لتعزيز منافسته على صدارة الدوري الإيطالي، بينما يأمل يوفنتوس في انتزاع فوز ثمين لتقليص الفارق والاقتراب أكثر من المنافسة 

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