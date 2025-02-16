ديربي إيطاليا.. تشكيل إنتر ميلان أمام السيدة العجوز

أعلن المدرب سيموني إنزاجي عن التشكيلة الأساسية لنادي إنتر ميلان التي ستخوض القمة المرتقبة أمام يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي - السيريا آ.

تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنيامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهانوغلو - هنريك مخيتاريان - فيدريكو دي ماركو

خط الهجوم: مهدي طارمي - لاوتارو مارتينيز

قمة مرتقبة بين الغريمين، حيث يسعى إنتر ميلان لتعزيز منافسته على صدارة الدوري الإيطالي، بينما يأمل يوفنتوس في انتزاع فوز ثمين لتقليص الفارق والاقتراب أكثر من المنافسة