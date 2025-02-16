محافظ دمياط يتابع مشروعات التطوير الميدانية

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأعمال الجارية بعدد من مشروعات التطوير التى تشهدها المحافظة بمناطق مختلفة؛ حيث يجرى استكمال العمل بمشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر ، والحائط البحرى لحماية الشاطئ وأيضا تنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار .

هذا ويتم تنفيذ أعمال الرصف لحارتى الطريق بمنطقة كورنيش النيل بمدينة دمياط، حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة الاسفلتية الرابطة " الأولى " و كذلك تنفيذ أعمال التدبيش للكورنيش ضمن مشروع إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة و تطوير المنطقة المحيطة .

وعلى صعيد آخر ، يجرى العمل على قدم وساق بمشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية ، والذى يشمل عدة محاور لتدبيش وانشاء سور وممشى للكورنيش و رصف حارتى الطريق ، حيث تم نهو وضع طبقات السن بالقطاع المتبقى تمهيدا لوضع الطبقة الاسفلتية

كما يشهد الشارع الحربى استكمال أعمال الرصف للطبقة الأسفلتية الرابطة للحارة الأولى من الطريق الذى يبدأ من نقطة طريق عزبة البرج حتى المستشفى التخصصي ، علاوة على تنفيذ أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية ضمن مشروع تطوير محور شطا بمدخل محافظة دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة الاصحاح البيئي بالمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين من خلال توفير ركائز البيئة النظيفة والتعامل مع أى مخالفات بيئية أولاً بأول، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري المديرات والادارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

واستعرضت "نائب المحافظ" خلال الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة كل مواطن في المحافظة، كما تم استعراض شامل لأعمال لجنة الإصحاح البيئي، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه اللجنة، ووضع خطط عمل مستقبلية لتطوير وتحسين منظومة الإصحاح البيئي، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لانجاح هذه المنظومة.