رئيس مدينة العريش يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

استقبل اليوم المدير العام محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش بمكتبة صبحية أبو الفتوح مدير عام إلادارة العامة للتخطيط والمتابعة وأحمد عاطف بناءًا على توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وذلك لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث جري المرور على حي وسط المدينة والوحدة المحلية بالسبيل وموقف سيارات الأجرة وحديقة الريسة وحديقة أبي صقل وسوق السمك العمومي لمدينة العريش في أطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة العريش أعمال تطهير غرف تصريف مياه الأمطار بمدينة العريش في ضوء توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء للاستعداد لموسم الأمطار و برفع درجه الاستعداد لموسم سقوط الأمطار بتكليف إدارة الأزمات وعمال الخدمات المعاونة بتطهير غرف تصريف الأمطار في شوارع وميادين وأحياء مدينة العريش، حيث يتم فتح البلاعات وتنظيفها من الأتربة المتراكمة بالبلاعات لتصريف مياه الأمطار من الشوارع.