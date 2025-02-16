حرس الحدود يهزم فاركو بثنائية نظيفة في الدوري المصري

حقق حرس الحدود فوزًا مستحقًا على فاركو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويعزز موقفه في جدول الترتيب.

بدأ حرس الحدود المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن محمود ممدوح من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من حازم محمد، ليمنح فريقه الأفضلية منذ الشوط الأول.

في الشوط الثاني، واصل حرس الحدود ضغطه الهجومي، ونجح محمود ممدوح في تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 74، مستغلًا تمريرة حاسمة من فوزي الحناوي، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم النقاط الثلاث لصالحه.

بهذا الفوز، يرفع حرس الحدود رصيده الى 21 فى المركز الـ6 في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فاركو الى 18 نقطة فى المركز التاسع .