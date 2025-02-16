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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سفير بلجيكا بالعريش يُثمن جهود مصر لإدخال المساعدات لغزة

سفير بلجيكا بالعريش
سفير بلجيكا بالعريش يثمن جهود مصر لأدخال المساعدات لغزة
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استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الأحد، بارت دي جروف سفير بلجيكا لدى مصر، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

واستعرض المحافظ الجهود المصرية في إستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإدخالها إلي قطاع غزة.

من جانبه ثمن السفير البلجيكي الجهود التي تبذلها مصر في وقف الحرب بقطاع غزة وإدخال المساعدات، مؤكداً علي وجود علاقات طيبة بين مصر و بلجيكا على مختلف المستويات.

وعقب اللقاء اصطحب المحافظ السفير البلجيكي والوفد المرافق له لتفقد معبر رفح البري ، للاطلاع على الجهود المصرية في إدخال شاحنات المساعدات واستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين.

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