إمام عاشور رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي

حصد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، التي اقيمت اليوم على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور – محمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار.

بينما بدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي :

‎حراسة المرمى: كمال السيد

‎ الدفاع: عبدالكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - عبدالله السعيد.

الوسط: حاتم سكر - محمد عبدالسميع - هشام محمد - إيريك تراوري‎

الهجوم: محمد خطاري - محمد زيدان‎

وجلس على دكة البدلاء كل من: عبدالله جمال - علي الملواني - مروان حمدي - عبدالله محمد - عمر القط - عبدالرحمن الدح - نادر فرج - عبدالرحمن كتكوت - حسن صابر

حصل السلوفيني جراديشار على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من زمن المباراة بعد عرقلة احمد ناصر مدافع الإسماعيلي له داخل منطقة الجزاء، سجل منها مروان عطية أول أهداف المباراة.

وشهدت الدقيقة الخامسة والعشرين احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح امام عاشور عقب عرقلته داخل منطقة الجزاء، أهدرها حسين الشحات بعدما سدد الكرة في العارضة.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الحادية والخمسين، سجل امام عاشور الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد تسديدة كرة قوية ارتطمت بالقائم وتخطت خط المرمى.

وبعدها سجل حسين الشحات الهدف الثالث قبل أن يضيف أحمد رضا الهدف الرابع، ليتفوق الاهلي على الدراويش برباعية نظيفة.

بهذه النتيجة رفع الاهلي رصيده إلى ٣٢ نقطة ليحتل بهم صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يتبقى له مباراة أمام مودرن سبورت غدًا، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة الثانية عشر ويتواجد بهم في المركز الرابع عشر للدوري.