جوتيريش يرحب باستمرار وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بجولة الإفراج الأخيرة عن الأسرى، واستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بعد يوم من إطلاق سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين من قطاع غزة مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأكد أن الأمم المتحدة تواصل انخراطها الكامل في دعم تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الفلسطينيين في القطاع.

وجدد جوتيريش دعوته لجميع الأطراف، إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويشّكل هذا التبادل جزءا من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بحسب ما نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم، وزيادة عدد قوافل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى الأراضي المحتلة بشكل كبير.

ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى بحلول الأول من مارس المقبل، كما من المفترض أن تبدأ المفاوضات بعد هذا التاريخ بشأن المرحلة التالية، والتي تهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.