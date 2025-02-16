تقوية جهاز المناعة.. 6 فوائد لتناول البندق

يعد البندق من المسكرات المفضلة لدي معظم الأسر المصرية ،ويعد من أساسيات الياميش في رمضان، حيث تحرص السيدات علي استخدامه في الحبوب وخاصة الجلاش والكنافة.

ولتناول البندق العديد من الفوائد وأبرزها ;

1. تقوية جهاز المناعة

حيث يمنع البندق تكسير خلايا الدم الحمراء ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم، وكما يساهم في تقوية الدورة الدموية الصحيحة،و جهاز المناعة عن طريق تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

2 التحسيس

يساعد البندق علي التخسيس ،حيث يعطي الشعور بالشبع ،وذلك بفضل وفرة الألياف والبروتين والدهون العالية. يوصى بتناول جزء (حوالي 6-7 قطع) من البندق كوجبة خفيفة خاصة في قوائم النظام الغذائي. في حين أنه يمنع مشكلة الإفراط في تناول الطعام، فإنه يمنع أيضا تناول السعرات الحرارية العالي

3مفيد لمرضى السكرى

حيث يستفيد مرضي السكري ،من إضافة البندق إلى نظامهم الغذائي اليومي. لأن البندق يسبب تحسن في عدم تحمل الجلوكوز.ويعد البندق من الأطعمة الغنية بالألياف يحتاج الجسم إلى مصادر الألياف لكي يعمل الجهاز الهضمي بشكل أفضل. بفضل مصادر الألياف التي يتم تناولها، تعمل وظيفة الطحن في المعدة بسهولة أكبر

. ونتيجة لعمل الجهاز الهضمي بشكل أفضل، يمكن التخلص من مشاكل مثل الإسهال والإمساك.

4.يحتوي زيت البندق على دهون مفيدة لصحة القلب.

على سبيل المثال، بينما يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، فإنه يساعد على زيادة مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم. تشير الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون البندق بانتظام ينخفض لديهم خطر الوفاة من النوبات القلبية بشكل كبير.

5.بمضاد قوي للأكسدة.

يجدد تناول الخلايا في الجسم، ويلعب دورًا في الحد من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق إصلاح الحمض النووي التالف والخلايا السرطانية. كما يقلل بيتا سيتوستيرول، وهو مركب موجود في البندق، من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

6.البندق مصدر للمغنيسيوم

المغنيسيوم مفيد لعضلات القلب. يمنع تدهور ضربات القلب. له دور مهم جدًا في تنظيم كمية الكالسيوم الداخلة والخارجة من الجسم. تؤدي الكمية المناسبة من الكالسيوم إلى انقباض العضلات وتسمح للعضلات بالراحة عندما لا تكون هناك حاجة إليها. وبهذه الطريقة، يقلل المغنيسيوم من توتر العضلات ويحارب لمنع حدوث حالات مثل إرهاق العضلات والتشنجات والتقلصات والألم. كما تزيد مستويات المغنيسيوم العالية من قوة العضلات.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البندق على أن تبدو البشرة أكثر صحة. ومن خلال القضاء على الخلايا الميتة من خلال فيتامين E، فإنه يساعد على تكوين بشرة نضرة وأكثر صحة وشباباً.