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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي: الرئيس ترامب يفي بوعده بإعادة الرهائن الأمريكيين

ترامب
ترامب
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أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في الوفاء بوعده بإعادة الأمريكيين إلى ديارهم، وذلك بعد إطلاق سراح ساجوي ديكل تشين ورهائن من قطاع غزة.
وقال روبيو في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم  "لقد تم الإفراج عن ساجوي ديكل تشين واثنين آخرين من الرهائن من قبل حركة حماس في غزة بعد ما يقرب من 500 يوم من الأسر"، معربا عن امتنانه لأنهم عادوا إلى ديارهم وهم في أمان مع عائلاتهم.
وأضاف "لا تزال حماس تحتجز 73 رهينة، بما في ذلك إيدان ألكسندر من ولاية نيوجيرسي، وجثامين أربعة أمريكيين قتلوا في قطاع غزة، يجب أن يعودوا جميعا الآن".
وناشد وزير الخارجية الأمريكي، شركاء بلاده أن يساعدوا في إقناع قادة حركة حماس بأنهم يلعبون بالنار باستمرار احتجاز الرهائن.

وزير الخارجية الامريكي ترامب رهائن غزة حماس