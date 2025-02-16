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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاني أبو ريدة يزور مجموعة قنوات أون سبورت

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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أجرى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم،  بزيارة لقنوات أون سبورت، وكان في استقباله محمد يحيى لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة.

وأثنى “أبو ريدة” على قنوات أون سبورت، وأهميتها في الشارع الرياضي و الكروي على وجه التحديد ، وأيضا التطورات التي شهدتها القناة في الفترة الأخيرة ، مؤكدًا أن الإعلام الرياضي ممثلًا في قنوات أون سبورت، وبما تقدمه يمثل أهمية كبيرة في تقدم ورقي الرياضة في مصر ، و أن الإعلام جزء أساسي من تقدم صناعة كرة القدم خاصة و الرياضة بشكل عام.

الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للرياضة  تتولى تطوير قنوات أون سبورت المرئية و المسموعة ضمن جهود المتحدة للرياضة في دعم وتطوير الرياضات المختلفة، وتقديم محتوى رياضي عالمي للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، عبر شبكة قنوات أون سبورتس.

هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قنوات أون محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة