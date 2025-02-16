توتنهام يحسم مواجهة مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل السبيرز تألقهم في الموسم الجاري.

جاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 13، بعد تسديدة قوية لم يتمكن الحارس من التصدي لها، ليمنح فريقه التقدم ويحافظ عليه حتى صافرة النهاية.

حاول مانشستر يونايتد العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، حيث كثّف من هجماته في محاولة لإدراك التعادل، لكن دفاع توتنهام وحارسه كانوا في الموعد ونجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم، فيما شكلت هجمات السبيرز المرتدة خطورة على مرمى الضيوف.

بهذا الفوز، يعزز توتنهام موقعه في الجدول فى المركز 12، بينما يتلقى مانشستر يونايتد ضربة جديدة في مشواره ليرجع الى المركز ال 15