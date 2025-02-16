ads
الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

توتنهام يحسم مواجهة مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

فوز توتنهام
فوز توتنهام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل السبيرز تألقهم في الموسم الجاري.

جاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 13، بعد تسديدة قوية لم يتمكن الحارس من التصدي لها، ليمنح فريقه التقدم ويحافظ عليه حتى صافرة النهاية.

حاول مانشستر يونايتد العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، حيث كثّف من هجماته في محاولة لإدراك التعادل، لكن دفاع توتنهام وحارسه كانوا في الموعد ونجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم، فيما شكلت هجمات السبيرز المرتدة خطورة على مرمى الضيوف.

بهذا الفوز، يعزز توتنهام موقعه في الجدول فى المركز 12، بينما يتلقى مانشستر يونايتد ضربة جديدة في مشواره  ليرجع الى المركز ال 15

توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد هدف نظيف توتنهام هوتسبير صافرة النهاية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز