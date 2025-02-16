رئيس غرفة القاهرة: معرض "أهلا رمضان" يعكس جهود الدولة في توفير السلع بأسعار مخفضة

قال أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسواق ستشهد استقرار في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك بفضل التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة.

وأكد رئيس غرفة القاهرة في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز" عقب افتتاح معرض "أهلاً رمضان 2025"، أن الغرفة التجارية بالقاهرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حرصت على تنظيم معرض “أهلا رمضان” بأفضل صورة لضمان تقديم المنتجات بجودة عالية وخصومات تصل إلى 30%.

وأضاف أن الغرفة التجارية بالقاهرة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات لضمان استمرار تدفق السلع خلال الشهر الكريم، مع متابعة دورية للأسواق لضمان عدم وجود أي نقص في المنتجات الأساسية، مؤكدًا أن المبادرات الحكومية والتعاون مع التجار سيساهمان في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن المبادرة تمتد لتشمل المحافظات من خلال أكثر من 115 معرض لضمان وصول السلع المخفضة لكافة المواطنين.

وأضاف أن هذه الفعاليات تسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مشددًا على أهمية دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذه المبادرات التي تحقق فائدة مباشرة للمستهلك.

ولفت إلى أن ذلك جاء بتنسيق الجهود مع أجهزة الدولة، وتوفير منصات تجارية للمؤسسات والشركات المختلفة لعرض منتجاتها خلال المعرض، مضيفًا أن المعرض يتيح فرصة للتفاعل المباشر بين الشركات التجارية والمستهلكين، مما يعزز من القدرة على توفير المنتجات المطلوبة.