أحمد خالد موسى: أطالب الجمهور بمشاهدة "العتاولة 2"

أكد المخرج أحمد خالد موسي، أن الموسم الجديد من مسلسل “العتاولة” كان تحدي حيث أن كل حلقة تحمل رؤية جديدة، ومغامرة وهناك الكثير من الأحداث والشخصيات التي انضمت إلى هذا الجزء، بالإضافة إلى الخطوط الدرامية التي تضيف متعه كبيرة للمشاهد.

وأضاف أحمد موسى في تصريحات صحفية: “أنا متيم بالإسكندرية، وكنت اعتزم تقديم عمل في ضواحيها منذ عدة سنوات، ووجدت ضالتي أخيراً في فكرة مسلسل العتاولة وأجواء شوارع الاسكندرية”.

وطالب المخرج أحمد خالد موسى المشاهدين بالتعامل مع مسلسل "العتاولة 2" على أنه مسلسل جديد ويحمل فقط روح الموسم الأول، لأن ذلك كان شعاره طوال الوقت في التحضير والتصوير.

وشدد على الثقة التي ولدت بينه وبين نجوم العمل والممثلين، وذلك من خلال نقاشات مستمرة وتسخير كل إمكانيات فريق العمل للخروج بأفضل نتيجة، وهوما أسفرعن تغيير بعض الأشكال أو ابتكار بعض "اللازمات"، التي تضيف أبعاداً درامية للشخصيات، وتمنحها المزيد من البريق، متمنياً أن يحقق هذا الموسم نجاحاً أكبر من نجاح الموسم السابق.