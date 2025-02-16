وزير الداخلية يعقد لقاءات ثنائية على هامش أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

على هامش مُشاركته فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المُنعقدة حالياً بالعاصمة التونسية.

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عدداً من اللقاءات الثُنائية مع وزراء داخلية دول (السعودية - الإمارات - قطر - البحرين - تونس - العراق - فلسطين - اليمن - الصومال) ، فضلاً عن السيدة وزيرة الشئون الداخلية البرتغالية ، والسيدين (رئيس مُنظمة الإنتربول - نائب مدير منظمة اليوروبول).

وقد تضمنت اللقاءات مُناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزارى، ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمى ، مُشيراً إلى أن المُعطيات الحالية تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها والتصدى الحاسم لمُرتكبيها ، للحيلولة دون العبث بمُقدرات الدول وزعزعة استقرارها.

كما أكد وزير الداخلية، خلال اللقاءات مع نُظرائه من السادة وزراء الداخلية العرب حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون، والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة، وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها فى شتى المجالات الأمنية، انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية المُساهمة فى دعم رسالة الأمن والاستقرار فى كافة الدول العربية.

كما تم الاتفاق فيما بين السادة الوزراء على استكمال المُشاورات والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية لتوحيد الرؤى المُتعلقة بالتعامل مع المُستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.