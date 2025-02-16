بالصور.. انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة عشرة للمدارس بالأقصر

شهد اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة عشرة للمدارس التي نظمتها القوات المسلحة ممثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وطلاب المدارس بالمحافظة المشاركين بالندوة.
شملت فعاليات الندوة، تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعزف سلام الشهيد، وتقديم عرض مسرحي قصير بعنوان "شهدائنا نور"، وتقديم أوبريت بعنوان حدوتة مصرية وعدد من الأغاني الوطنية والفقرات الفنية الوطنية من تقديم طلاب المدارس بالمحافظة، كما تم تقديم محاضرة بعنوان "الثقافة الرقمية.. الهوية الضائعة في العصر الرقمي".
محافظ الأقصر يشيد بجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في رفع مستوى الوعي وتنمية وتعزيز وتأصيل الحس الوطني
ورحب محافظ الأقصر، في كلمته، بقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، على أرض المحافظة، مشيدًا بجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في رفع مستوى الوعي وتنمية وتعزيز وتأصيل الحس الوطني في وجدان الناشئة والشباب وتذكيرهم بواجبهم تجاه الوطن، باعتبارهم يمثلون مستقبل البلاد وأملها الحقيقي في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن تلك الفترة تستدعي التأكيد على وحدة الجبهة الداخلية والتفاف الجميع خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري ومواجهة المخاطر التي تحيط بالإقليم.
ومن جانبه، أعرب اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عن سعادته بتواجده في محافظة الأقصر وإقامة الندوة التثقيفية الثامنة عشر للمدارس بالمحافظة، ناقلًا تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم لبناء جيل واع يطلع بحمل المسئولية والأمانة.
وفي نهاية الندوة، قام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمشاركة محافظ الأقصر، بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة وعزة وكرامة هذا الوطن الأبي، وتكريم أحد مصابي عمليات حرب أكتوبر المجيدة من أبناء المحافظة وديع سعيد منقاريوس من أفراد قوات سلاح المشاة ميكانيكي في معركة العبور، وتكريم مجموعة من الطلاب المتفوقين، ومجموعة من الطلاب من ذوي الهمم نظرًا لتفوقهم وتميزهم، واختتمت الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.