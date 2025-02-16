رمضان صبحي يقود قائمة بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة الفريق السماوي التي يخوض بها مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت في السابعة من مساء الاثنين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ممدوح عيد يدعم لاعبي بيراميدز

حرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على حضور تدريب فريق الكرة الأول، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري، من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة مسيرة الانتصارات، والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

وعقد رئيس نادي بيراميدز جلسة مع اللاعبين على الرغم من مرضه، مؤكدا لهم أن كل مباراة يخوضها بيراميدز في الدوري يجب اعتبارها كأنها بطولة يجب الفوز بها، ولا يمكن الاستهانة بأي منافس، مع ضرورة مواصلة الانتصارات، والابتعاد بالصدارة والقمة.

وعبر رئيس النادي للاعبين عن سعادته بالروح التي يظهر عليها الفريق في مبارياته الأخيرة بجميع البطولات، وتحقيق الانتصارات المتتالية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه الروح التي ستقود الفريق لتحقيق المزيد من البطولات.