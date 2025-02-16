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الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس خلال استقبال رئيس الكونجرس اليهودي العالمي: يجب البدء في إعادة إعمار قطاع غزة وعدم تهجير سكانه

العدد
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الاثنين 17 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام

الرئيس خلال استقبال رئيس الكونجرس اليهودى العالمى: يجب البدء فى إعادة إعمار قطاع غزة وعدم تهجير سكانه

.. ويؤكد خلال استقبال الأمير الحسين بن عبدالله حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الأردن

لبنان.. اعتقال 25 شخصًا إثر هجوم على «يونيفيل»

«زيلينسكى» يدعو الأوروبيين للوحدة ضد ترامب وروسيا

وزير الخارجية البولندى: الدول الأوروبية لن تنشئ جيشا موحدًا

الاحتلال يعلن إعداد خطط للهجوم.. وحماس تدعو لإلزام إسرائيل بالهُدنة

نتنياهو» يعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمنى لاتخاذ الخطوات التالية

.. مظاهرات ضخمة فى لندن ضد خطة ترامب

مبعوث أمريكى: أوروبا لن تشارك فى محادثات السلام

ترامب: أمريكا ستدعم أى قرار تتخذه إسرائيل

القنابل الثقيلة «MK-84».. هدية أمريكية جديدة تصل تل أبيب

السيسي البوابة السلام الكونجرس غزة إعادة إعمار قطاع غزة