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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة طفل سقط عليه عمود في الواحات البحرية

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه بعدما سقط عليه أحد أعمدة منزله أثناء لهوه، في منطقة الواحات البحرية بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع طفل داخل منزله بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وفاة الطفل "طارق م" 10 سنوات، عقب سقوط عمود من الطوب عليه داخل منزله، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته على الفور، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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