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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القاتل الصامت.. دفن جثة ثلاثينية ضحية سخان الغاز بالهرم

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة سيدة ثلاثينة لقيت مصرعها اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة "مريم" 30 سنة، بإجراء التحريات تبين تعرض المتوفاة للاختناق بغاز السخان أثناء الاستحمام وجري نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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