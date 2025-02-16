محافظ الشرقية يشهد احتفالية إطلاق صندوق "تحيا مصر" قوافل أبواب الخير لدعم الأسر المستحقة

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مساء اليوم، احتفالية إطلاق صندوق "تحيا مصر" قوافل أبواب الخير لدعم الأسر المستحقة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وكذلك قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لدعم الأشقاء في قطاع غزة بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ولفيف من المحافظين ومسئولي مؤسسات العمل الأهلي.

وشهد محافظ الشرقية، والوزراء والحضور اصطفاف الشاحنات وقوافل المساعدات الإنسانية والمكونة من 460 شاحنة تحمل ما يزيد عن 7 آلاف و 200 طن من المساعدات، وذلك بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيداً لانطلاقها للمحافظات ولقطاع غزة لتخفيف العبء عن كاهل المستحقين، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.

أوضح محافظ الشرقية، أن مشاركة المحافظة في تجهيز قوافل المساعدات الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة تأتي ضمن تضافر الجهود بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمتبرعين، وكذلك الجهود المصرية الحثيثة الصادقة الرامية إلى إعادة إعمار القطاع، وإرساء دعائم الاستقرار ولدعم الأسر المستحقه بمختلف المحافظات بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم مؤكدا إستمرار المحافظة في تقديم كل أشكال الدعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إستمرار الجهود الإغاثية وتلبية الإحتياجات الضرورية لسكان غزة.

وثمن محافظ الشرقية، مجهودات القيادة السياسية وكافة الجهات المشاركة من الوزارات والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين المشاركين في هذا العمل الإنساني الجليل، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي استكمالاً ودعماً لموقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية وتجاه أبناء الشعب الفلسطيني داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.