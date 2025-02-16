إشبيلية يكتسح بلد الوليد برباعية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق إشبيلية فوز عريض على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الأندلسي تقديم عروضه القوية.

افتتح خوانلو التسجيل مبكرًا في الدقيقة 5 بعد تمريرة حاسمة من روبن فارجاس، ليمنح فريقه بداية مثالية.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف إسحاق روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 بصناعة رائعة من خوانلو، ليضع إشبيلية في موقف مريح قبل الدخول إلى الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الأندلسي سيطرته على اللقاء، حيث صنع دودي لوكابيكو الهدف الثالث في الدقيقة 67، الذي سجله خوانلو ليضاعف النتيجة لصالح إشبيلية.

وفي الدقيقة 84، أكمل لوكابيكو مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع بعد تمريرة من شيديرا إجوكي، ليؤكد تفوق فريقه بأربعة أهداف نظيفة.

بهذا الفوز، يواصل إشبيلية التقدم في جدول ترتيب الليجا، بينما يتلقى بلد الوليد هزيمة ثقيلة على أرضه، مما يزيد من صعوبة موقفه في البطولة.