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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا من رئيس الحكومة اللبنانية

اتصال هاتفي
اتصال هاتفي
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تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، من نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني.

أعاد الوزير عبد العاطي تقديم التهنئة لرئيس الوزراء اللبناني على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معرباً عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق. 

وأعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من إيمان مصر الراسخ بالدولة الوطنية ومؤسساتها وأهمية تمكينها ودعمها للاضطلاع بدورها، مشدداً على ضرورة احترام سيادة لبنان.

وتطرق الاتصال إلى تطورات تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وقد أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل غير المنقوص من جنوب لبنان وأهمية الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بكافة صورها. 

وأكد الوزير أن مصر ستواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق.

وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالا من رئيس الحكومة اللبنانية اتصالا هاتفيا الحكومة اللبنانية الجديدة بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة