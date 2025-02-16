وزير الخارجية يلتقي طلابًا من جامعات فيينا ونورثمبريا والألمانية بالقاهرة

التقي د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بمجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة يوم الأحد ١٦ فبراير، وذلك فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج "تبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الدولية” الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بحضور أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الثلاث.

أكد الوزير عبد العاطي، علي اهتمام وزارة الخارجية بدعم ثقافة الحوار، وتبادل الخبرات بين مصر ومختلف الدول، منوها إلى المسئولية التي تقع على عاتق الشباب لبناء مستقبل أفضل لأوطانهم.

كما استعرض التزام مصر بمبادئ القانون الدولي، وشدد على أهمية تحقيق العدالة الدولية دون انتقائية وضمان عدم تسييسها أو استغلالها, مضيفا ان التمسك والالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول، على الرغم من محاولات تقويض والالتفاف على قواعد القانون.

كما أشار الوزير عبد العاطي، إلى ثوابت السياسة الخارجية المصرية والتحديات الجسيمة التي تواجهها في محيطها الاقليمي، مؤكداً علي قدرة مصر على التفاعل مع المستجدات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مع الحفاظ علي ثوابتها، والتزام مصر بمبدأ الاتزان الاستراتيجي.

كما انتقد د. عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذراً من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الأطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، مشدداً على رفض مصر سياسة الاستقطاب.

شهد اللقاء حوارا تفاعليا حول موقف مصر من مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في غزة.

وأشار إلي الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فى إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى - الاسرائيلى، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا لحل الدولتين.