توتنهام ينهي الشوط الأول متقدمًا على مانشستر يونايتد بهدف ماديسون

نجح توتنهام هوتسبير في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 24 منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف التقدم مبكرًا عن طريق النجم جيمس ماديسون في الدقيقة 13، بعد تسديدة قوية لم يتمكن الحارس من التصدي لها، ليمنح فريقه الأفضلية في النتيجة.

شهد الشوط الأول محاولات متبادلة بين الفريقين، حيث حاول مانشستر يونايتد العودة سريعًا إلى اللقاء عبر عدة فرص هجومية، لكن دفاع توتنهام وحارس مرماه تصدوا للمحاولات الخطيرة. في المقابل، سعى السبيرز لتعزيز تقدمه عبر الهجمات المرتدة مستغلًا سرعة لاعبيه في الخط الأمامي.