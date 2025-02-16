جامعة أسيوط.. تشارك في فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد

تشارك جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، في فعاليات النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات، ومدارس إقليم وسط الصعيد بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والممتدة خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٠ من فبراير الجاري، بإشراف، وحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بمشاركة طلاب جامعة أسيوط في مختلف المسابقات في المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، والعلمية التي ينظمها الأسبوع،مؤكداً حرص الجامعة، على دعم أبنائها بشكل دائم على كافة المستويات، ومختلف المجالات، وتنمية روح الولاء، والانتماء الوطني لديهم، من خلال المشاركة الإيجابية في الفعاليات، والأنشطة الطلابية، بما يتيح تبادل، ونقل الخبرات للمشاركين.

تضمنت فعاليات افتتاح الأسبوع؛ مشاركة (١٢) جامعة، و(٨) مدارس، وافتتاح المعرض العلمي، والغذائي للأسبوع، بمشاركة (٣٥) مشروعاً، ومشاركة جامعة أسيوط ب(٤) مشروعات علمية، وتكنولوجية، تحت إشراف كليتي الهندسة، والتجارة، وإدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وشملت الفعاليات، عروضاً تعريفية عن الجامعات المشاركة، وفقرات فنية، كما تم تسليم دروع التكريم، وشهادات التقدير، لمحافظ أسيوط، ونائب رئيس جامعة أسيوط، وممثلي الجامعات، والمعاهد المشاركة، وقيادات المحافظة.

ويتضمن برنامج الأسبوع، مسابقات متنوعة، وندوات تثقيفية؛ لنخبة من المتخصصين، منها: ندوة دينية عن ليلة النصف من شعبان، وشهر رمضان المبارك، وندوة "آثار مصر التاريخية"، وندوة عن التكنولوجيا بعنوان: "الإبداع طريقك إلى النجاح"، بالإضافة إلى منتدى ريادة الأعمال بعنوان: "الخطوة الأولى من الفكرة إلى الشركة" ، ويشمل فعاليات متعددة.

جدير بالذكر، إن افتتاح الأسبوع؛ شهد حضور الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة بدر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود شيحة نائب رئيس جامعة سفنكس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نبيل نور الدين نائب رئيس جامعة ميريت لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، وكوكبة من عمداء، ووكلاء الكليات الهندسية، والتكنولوجية المشاركة، وحشد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وقيادات وزارتي التعليم، والشباب والرياضة بأسيوط، وقيادات محافظة أسيوط، ومديري المدارس المشاركة، وطلاب المدارس، والجامعات المشاركة.

وتأتي مشاركة جامعة أسيوط تحت إشراف؛ الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، ومحمد جمعة مدير إدارة النشاط الفني، وهاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافي، وإيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضي، ووليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي؛ بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.