مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتدعو لاحترام سيادته وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقائه برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مصر تدعم لبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بالدولة الوطنية ومؤسساتها، مشددًا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية ودعمها للاضطلاع بدورها، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وجدد عبدالعاطي، دعم مصر الكامل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من الجنوب اللبناني، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية بكل صورها.

وأكد وزير الخارجية، أن القاهرة ستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.