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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هل تعيش ياسمين عبد العزيز حالة حب جديدة؟

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
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شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأثار هذا المنشور تساؤلات الجمهور بشكل كبير، حيث كان السؤال المتداول (هل تعيش ياسمين عبدالعزيز حالة حب جديدة؟).

وعلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على المنشور قائلة: “عمر الحب القديم ما يرجع.. لو كان فيه خيرًا لبقي”.

ياسمين عبدالعزيز تعود للسباق الرمضاني بمسلسل وتقابل حبيب

تعود الفنانة ياسمين عبدالعزيز للسباق الرمضاني 2025، بمسلسل "ونقابل حبيب"، مع نخبة من أبرز نجوم الفن، على رأسهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، منة عرفة، نيكول سابا، رشوان توفيق، خالد سليم، والعمل من إخراج محمد الخضيري، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين".

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