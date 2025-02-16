طارق مصطفى: نجحنا في تحقيق 4 نقاط من مواجهتين خارج ملعبنا

أعرب طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بأداء اللاعبين والروح القتالية التي ظهروا بها خلال اللقاء.

وأكد طارق مصطفى، أن الفريق خاض مواجهتين قويتين خارج ملعبه خلال خمسة أيام، حيث واجه المصري في السويس ثم سموحة في الإسكندرية، ونجح في حصد أربع نقاط، مشيرًا إلى أن الفريق كان الأقرب للفوز في مباراة المصري أيضًا.

وأضاف المدير الفني، أنه تحدث مع اللاعبين قبل المباراة عن أهمية اللقاء ونقاط القوة في فريق سموحة، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذلوه طوال التسعين دقيقة من أجل تحقيق الفوز.

و أعلن مصطفي عن منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس، قبل العودة مجددًا للتحضير للمواجهات القادمة، مؤكدًا أن الفريق سيواصل العمل الجاد لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.