سكوب السعودية تعلن عن A40 مركز تجاري رئيسي باكورة مشروعاتها بهضبة المقطم

أقامت شركة شركة سكوب العالمية الهندسية التابعة لمجموعة السويلم السعودية حفلاً لإطلاق باكورة مشروعاتها A40 بقلب كورنيش المقطم ، ويعتبر المشروع مركز تجاري عصري على مساحة 14000 متر مربع ، يضم وحدات تجارية و مساحات إدارية و طبية فاخرة ، بارتفاع أرضي وأربع أدوار متكرر وجراج على مساحة المشروع بالكامل .

جاء ذلك بحضور المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب ، والمهندس محمد عبدالمقصود الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير ، والأستاذ ممدوح الشرهان ممثلاً عن مجلس إدارة مجموعة السويلم السعودية ، بالإضافة إلى الاستشاريين القائمين على المشروع وكبرى شركات التسويق العقاري .

وأعلن المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب أننا نقدم نموذج عالمي للمولات التجارية بإطلالة فريدة ليصبح وجهة رائدة تجمع بين خدمات الأعمال و التسوق والترفيه في بيئة متكاملة ، مع تقديم خدمات تشغيلية مبتكرة تلبي تطلعات الزوار والشركات التجارية .

وأكد " خضر " أننا نعتمد على رؤية متطورة تستند إلى أحدث الاتجاهات العالمية في إدارة المراكز التجارية ، لإحداث نقلة نوعية في تجربة التسوق ، وتقديم منظومة متكاملة تناسب رواد الأعمال ، ولذلك قمنا بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية .



وأضاف " خضر " أن المشروع الضخم وهو تطوير كورنيش المقطم يُعد نموذجاً للاستثمار بين الدولة والمطورين العالميين مما سيحقق على الفور أثراً إيجابياً للاقتصاد الوطني ، و قد توافقت الرؤية و الاستراتيجية تماماً مع الرؤية التقدمية للجمهورية الجديدة ، وهو ما تحقق من طفرة في الطرق والمحاور الإضافية بمنطقة المقطم . ولهذا أخذنا على عاتقنا من اليوم الأول من التعاقد ؛ مسؤولية أن يمثل هذا المشروع نقلة حضارية ، وأن يكون من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في مصر .

يذكر أن مشروع تطوير كورنيش المقطم تم التعاقد عليه بين شركة سكوب العالمية الهندسية، وشركة النصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، يقام على مساحة نحو ٢ مليون متر ، بإجمالي استثمارات تتجاوز ٢٠٠ مليار جنيه ، وتم التوقيع مع أكبر الشركات الاستشارية العالمية مثل شركة هيل انترناشيونال وهي واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة المشروعات الكبرى ، ومكتب " فوستر + بارتنر " واحد من أهم مكاتب المصممين في العالم ، ومكتب " أكتيف برينز " المتخصص في دراسات التربة ، ومكتب " savils “ المتخصص في تقديم دراسات الجدوى واستخدامات الأراضي ، ومكتب " ICE “ وهو من بيوت الخبرة الكبيرة في تخصص استشارات المرور والطرق ، ومكتب " صبور " ليكون الاستشاري المحلي و المنسق الرئيسي مع الاستشاري العالمي .