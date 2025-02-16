مروان عطية يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الإسماعيلي

سجل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفريقه في مرمى الإسماعيلي بالدقيقة الثامنة بالمباراة المقامة بينهما، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وحصل السلوفيني جراديشار على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من زمن المباراة بعد عرقلة احمد ناصر مدافع الإسماعيلي له داخل منطقة الجزاء، سجل منها مروان عطية أول أهداف المباراة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور – محمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار.

بينما بدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي :

‎حراسة المرمى: كمال السيد

‎ الدفاع: عبدالكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - عبدالله السعيد.

الوسط: حاتم سكر - محمد عبدالسميع - هشام محمد - إيريك تراوري‎

الهجوم: محمد خطاري - محمد زيدان‎

وجلس على دكة البدلاء كل من: عبدالله جمال - علي الملواني - مروان حمدي - عبدالله محمد - عمر القط - عبدالرحمن الدح - نادر فرج - عبدالرحمن كتكوت - حسن صابر.