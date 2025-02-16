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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تايمز أوف إسرائيل: الجيش يعلن إكمال تحقيقاته في إخفاقاته قبل هجوم 7 أكتوبر

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي
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أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن الجيش يعلن إكمال تحقيقاته في إخفاقاته قبل هجوم 7 أكتوبر وسيبدأ تقديم نتائجه الأسبوع المقبل، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي ذلك اليوم، نفذت فصائل فلسطينية أبرزها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هجوما مباغتا على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل وأسر عسكريين ومستوطنين واحتجازهم في القطاع، دون أن يتمكن الجيش من التنبؤ بذلك مسبقا ومنع حدوثه أو التعامل معه بما يمنع أسرهم، وذلك ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

الجيش هجوم 7 أكتوبر إسرائيل