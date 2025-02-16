تايمز أوف إسرائيل: الجيش يعلن إكمال تحقيقاته في إخفاقاته قبل هجوم 7 أكتوبر

الأحد 16/فبراير/2025 - 07:22 م

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن الجيش يعلن إكمال تحقيقاته في إخفاقاته قبل هجوم 7 أكتوبر وسيبدأ تقديم نتائجه الأسبوع المقبل، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي ذلك اليوم، نفذت فصائل فلسطينية أبرزها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هجوما مباغتا على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل وأسر عسكريين ومستوطنين واحتجازهم في القطاع، دون أن يتمكن الجيش من التنبؤ بذلك مسبقا ومنع حدوثه أو التعامل معه بما يمنع أسرهم، وذلك ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.