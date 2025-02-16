السفير البرازيلي: تعزيز التعاون مع مصر في الزراعة والسياحة والاستثمار

أكد باولينو نيتو سفير البرازيل لدى مصر، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، خاصة في الزراعة، والتجارة، والسياحة، والاستثمار، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة في مصر والبرازيل أسهم في تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين.

أوضح السفير، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البرازيل وقعت اتفاقية لتسهيل تجارة اللحوم مع مصر خلال زيارة الرئيس لولا دا سيلفا إلى القاهرة العام الماضي، كما بدأت البرازيل في استيراد المزيد من المنتجات الغذائية المصرية، مثل الفواكه الطازجة، مشيرًا إلى أن صادرات مصر إلى البرازيل ارتفعت بنسبة 90% العام الماضي، حيث بلغت ما يقارب مليار دولار، بينما بلغت صادرات البرازيل إلى مصر 93 مليارات دولار، مما يجعل مصر الوجهة الأهم لصادرات البرازيل في إفريقيا.

كما كشف عن اتفاقية بين شركة الأبحاث الزراعية البرازيلية (Embrapa) ونظيرتها المصرية لنقل الخبرات والتكنولوجيا للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي المصري.

فيما يخص السياحة، قال السفير إن هناك خطوتين رئيسيتين لزيادة عدد السياح البرازيليين إلى مصر، الأولى إلغاء تأشيرات الدخول السياحية، وهو مقترح مطروح على طاولة النقاش، حيث يرى السفير أن هذه الخطوة ستسهل السفر بين البلدين سواء بغرض السياحة أو الأعمال، الخطوة الثانية إطلاق رحلات طيران مباشرة بين مصر والبرازيل، حيث توجد اتفاقية ثنائية توفر الإطار اللازم لذلك، مما سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة المسافرين.

أشار السفير إلى أن التعاون بين مصر والبرازيل لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى القضايا الدولية متعددة الأطراف، مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر والجوع، مؤكدًا أن البرازيل قدمت مقترحًا لإنشاء تحالف عالمي لمكافحة الجوع والمجاعات، ومصر عضو فاعل في هذا التحالف.

على الصعيد الاقتصادي، كشف السفير عن تطلعات بلاده لتعزيز الاستثمارات البرازيلية في مصر، خاصة مع الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرازيل في يوليو لحضور قمة مجموعة البريكس.

وأوضح أن البرازيل تسعى لإقناع الشركات البرازيلية بالاستثمار في مصر، خصوصًا في ظل اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس توفر فرصًا كبيرة للشركات البرازيلية الراغبة في التوسع في السوق الإفريقي.