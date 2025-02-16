محافظ الشرقية يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» بالزقازيق

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بافتتاح معرض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية والرمضانية والمقام بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، بالتعاون بين الغرفة التجارية والمحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

تفقد المحافظ أجنحة المعرض والمكون من 10 باكيات تضم كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 ٪ ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان الكريم.

واستمع محافظ الشرقية إلى ملاحظات المواطنين في المعرض بشأن التخفيضات المعلنة وتوافر السلع والمنتجات والتي تشمل ياميش رمضان، التمور، قمر الدين، المشروبات والعصائر، المخللات، الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، البقوليات، منتجات الألبان، الفواكه، الخضروات، المنظفات، وغيرها.

وأكد محافظ الشرقية، استمرار مبادرة أسواق «اليوم الواحد» بمراكز المحافظة، بالتوازي مع افتتاح معارض «أهلًا رمضان» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ السلع والشوادر، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية إحتياجات جميع المواطنين.

وانتقل محافظ الشرقية لإفتتاح معرض أهلا رمضان والمقام أمام مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق ويضم 12 باكية تحتوي على كافة السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان بالإضافة إلى اللحوم والفاكهة والخضروات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30٪.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض مشيداً بمستوى وجودة المعروضات وتنوعها وكذلك تواجد فريق عمل من الطب البيطري للتأكد من جودة المنتجات التي يتم تقديمها المواطنين .

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بافتتاح المعرض مؤكدين أن هذه المعارض تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، لا سيما في ظل إرتفاع الأسعار بالأسواق الحرة.



وأوضح محافظ الشرقية أن افتتاح معارض أهلا رمضان تأتي في إطار حرص محافظة الشرقية على التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر الشرقاوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وكان محافظ الشرقية خلال افتتاحه معرضي أهلا رمضان بمدينة الزقازيق قد قرر تخفيض بعض أنواع السلع الغذائية والخضروات واللحوم تيسيراً على المواطنين ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

شارك في الإفتتاح محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية واللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلك والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ووائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمحاسب عبد الحميد عطا الله والدكتور وديع أنطوان نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.