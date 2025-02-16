قصة ياميش رمضان في مصر منذ الدولة الفاطمية

يعد شراء ياميش رمضان، من أبرز العادات والتقاليد لاحتفال الأسر بقدوم شهر رمضان المبارك، ولكن ما القصة وراء ياميش رمضان.

بحسب ما ذكر في كتاب "شهر رمضان في الجاهلية والإسلام" للكاتب أحمد المنزلاوي .. فإن الياميش هي كلمة اشتقت من اللهجة المصرية، واستخدمت في العصر الفاطمي، وهي تعني الفواكه المجففة والمكسرات، ويعد المشمش المجفف والتين وجوز الهند والبندق وعين الجمل والفسدق والكاجو من بين الأنواع الرئيسية المفضلة عند المصريين.

وبدأت قصة شراء الياميش عند المصريين مصادفة في شهر رمضان، في عصر الدولة الفاطمية، ومن هنا أصبحت عادة.

والدولة الفاطمية، التي حكمت مصر قرابة قرنين من الزمان كان الخلفاء في العصر الفاطمي يوّزعون الياميش على الفقراء طوال شهر رمضان.



ويعتبر سوق قوصون من أعرق أسواق «الياميش» وأكثرها مبيعًا، في منطقة أسسها الأمير سيف الدين قوصون في شارع باب النصر، وكان هذا السوق مقصدا لمعظم التجار السوريين، لبيع الزيت والصابون والفستق والبندق والجوز قبل رمضان

بعد ذلك، انتقل سوق «الياميش» وانتشر في مناطق مختلفة، منها: الجمالية، وبولاق أبو العلا، وروض الفرج، وسوق السكرية.

وإلى جانب الأسواق، ويعد «الياميش» كنوع من الترفيه للأطفال الذين يحملون الفوانيس، كما يقدم إلى الضيوف وتتهادي به معظم الأسر.