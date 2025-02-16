مصر أكتوبر: لقاء الرئيس السيسي مع ولي عهد الأردن يأتي في توقيت مهم

أكد أحمد سامي سليمان، القيادي بحزب مصر أكتوبر، على أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، خاصة في هذا التوقيت المهم للتأكيد على الموقف المصري الأردني وكذلك الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف «سامي» أن لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد الأردني، ناقش الجهود المصرية في تنفيذ وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، فضلا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والرهائن، والتأكيد على دعم الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة في الحصول على حقوقهم التارخية كاملة، مع التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين.

وأوضح أمين شباب الجمهورية لحزب مصر أكتوبر، أن العلاقات المصرية الأدرنية تتمتع بتاريخ طول من التعاون في مختلف القطاعات، حيث تناول اللقاء تأكيد مصر على حرصها لتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن، بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشاد «سامي» بجهود الدبلوماسية المصرية التي لا تدخر جهدًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، عن طريق مواقف جادة وقوية لاقت إشادة من قادة العالم الرافضين لمخطط التهجير بعد أن نجحت مصر في خلق توافق دولي لحقوق الشعب الفلسطيني.