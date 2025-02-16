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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمشروع الصرف الصحي في بشتيل

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أوسيم، حيث تفقد النائب التجهيزات النهائية بمشروع خط الصرف الصحي ١٢٠٠ بقرية بشتيل، موجهًا النائب بتلافي جميع الملاحظات داخل المشروع تمهيدا لتشغيل خط  الصرف الصحي بالقرية قبل شهر رمضان المبارك وجاء ذلك بناء علي توجيهات محافظ الجيزة.


كما تفقد النائب أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الانترلوك،  موجهًا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة، وأختتم النائب جولته الميدانية بتفقد الذيدية والصفيرة وشنباري لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددًا على رفع مستوى النظافة أول بأول.
رافق نائب المحافظ ومحمود حسين رئيس مركز اوسيم والمهندس طارق فاروق مشرف مشروع الصرف الصحي ببشتيل بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد سليمان رئيس قطاع شمال للصرف الصحي بشركة مياة الجيزة والمهندس حسام الدين محمد خليل مشرف مشروعات الرصف بأوسيم بمديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تركيب بلاط الأنترلوك ببشتيل اوسيم