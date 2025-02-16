سعر الدولار في البنوك اليوم 16 فبراير 2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية مقدار 3 قروش، في ختام تعاملات اليوم الأحد، وذلك منذ نهاية الأسبوع الماضي، ليسجل 50.57 جنيها للشراء و50.67 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.23 جنيها للشراء و50.33 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، ثم 50.56 جنيها للشراء و50.66 جنيها للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، البركة".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.57 جنيها للشراء و50.67 جنيها للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، HSBC، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، الهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و50.68 جنيها للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، سايب، الزراعي المصري، المصرف العربي الدولي، القاهرة، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و50.7 جنيها في بنك نكست، ثم 50.61 جنيها للشراء و50.71 جنيها للبيع في بنوك "التنية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات".

وأخيرا بلغ سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و50.72 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.