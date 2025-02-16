نائب التنسيقية: نحتاج لما يسمى "الأسرة الرائدة" في مجال ريادة الأعمال

أشاد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى حول تعزيز دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، مثمنا توصية الدراسة بإنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من نائب التنسيقية علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

وقال “عزمي”، "الشكر للجنة على تقريرها، وللزميل علاء مصطفى على الدراسة القيمة المطروحة على المجلس، وأتوقع أن نرى خطوات جادة حقيقية نحو تمكين حقيقي لهذا القطاع دعما لأبناء الشعب المصرى"، مشيرا إلى أن الدراسة وضعت توصيفا دقيقا لريادة الأعمال.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، "نحتاج إلى دعم الموهوبين والمبتكرين لتحقيق التنمية المستدامة، ونحتاج خطوات أكبر في دولة عدد سكانها يفوق الـ100 مليون مواطن، خطوات توصلنا إلى 100 مليون ريادى، وهناك ضرورة لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وأن تشارك المؤسسات المختلفة في هذه المسئولية وإشراك المؤسسات التعليمية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي".

وأضاف “عزمي”، “في الاقتصاد المصري بشكل أو بأخر هناك حقبة تاريخية معروفة بالأسر المنتجة، اليوم نحتاج إلى أسر رائدة تتبنى أفكار ريادة الأعمال والأنشطة التي تتبنى التكنولوجيا، والنفاذ إلى الأسواق هو التحدى الأكبر للتسويق ودعم المبتكرين”.

وقال إن أهم توصية في الدراسة هى إنشاء المجلس الوطنى لريادة الأعمال ليكون إطار جامع كبيئة تشريعية منضبطة تضم كل القوانين والتشريعات التي قدمتها الدولة، وتابع: نحتاج هذا الكيان لينظم إصدار استراتيجية وطنية لريادة الأعمال.