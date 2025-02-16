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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أولمبيك ليون يكتسح مونبلييه برباعية في الدوري الفرنسي

فوز ليون
فوز ليون
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حقق أولمبيك ليون فوزًا كبيرًا على مضيفه مونبلييه بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الفرنسي، ليواصل ليون انتفاضته في البطولة.

بدأ ليون المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق جيورجيس ميكاوتادزي بعد تمريرة رائعة من ريان شرقي، ليمنح فريقه الأفضلية سريعًا. 

ورغم السيطرة الكبيرة لـ ليون، تمكن تانجوي كوليبالي من تعديل النتيجة لمونبلييه في الدقيقة 38، مستفيدًا من تمريرة تيجي سافنيير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

دخل ليون الشوط الثاني بقوة هجومية كبيرة، حيث سجل إرنست نوواما الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعد تمريرة رائعة من نيمانيا ماتيتش. وبعدها بثلاث دقائق فقط، عزز كورينتين توليسو التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 53، بصناعة من نوواما، ليضع ليون في موقف مريح.

واختتم ألكسندر لاكازيت مهرجان الأهداف في الدقيقة 73، بعد تمريرة حاسمة من أبنير، ليؤكد تفوق فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف، وسط تراجع واضح لمونبلييه الذي فشل في مجاراة نسق المباراة.

بهذا الانتصار، يواصل أولمبيك ليون التقدم في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يتلقى مونبلييه خسارة قاسية على أرضه، ما يعقد موقفه في المنافسة على المراكز المتقدمة.

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