محمد يوسف يُعلن تشكيل حرس الحدود لمواجهة فاركو

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فاركو، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد حرس الحدود"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".



وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: سيحا.

خط الدفاع: سامي – الدغيمي- عبدالحكيم- عبدالرحمن جودة.

خط الوسط: مجلي- كارديولا تريسور- الحناوي.

خط الهجوم: سافيولا – ممدوح- العكسري.



ويقع حرس الحدود في المركز التاسع فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 18 نقطة.