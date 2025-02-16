ads
الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد يوسف يُعلن تشكيل حرس الحدود لمواجهة فاركو

حرس الحدود
حرس الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فاركو، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد حرس الحدود"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:
حراسة المرمى: سيحا.
خط الدفاع: سامي – الدغيمي- عبدالحكيم- عبدالرحمن جودة.
خط الوسط: مجلي- كارديولا تريسور- الحناوي.
خط الهجوم: سافيولا – ممدوح- العكسري. 

ويقع حرس الحدود في المركز التاسع فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

 

محمد يوسف حرس الحدود فاركو الدوري المصري تشكيل حرس الحدود