نائب يؤيد توصية إنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال.. ويدعو لتذليل المعوقات

أشاد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، بالدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى عن دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع الواعد في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من نائب التنسيقية علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

وقال "تركي" في كلمته: الشكر موصول للجنة المشتركة التي أعدت تقريرها عن هذه الدراسة القيمة، التي تأتي في توقيت مهم تزامنا مع نهج جديد انتهجته الحكومة بتشكيل لجان متخصصة ولجان عمل لريادة الأعمال ودعم الابتكار، وسعدت أن هذه اللجان بها 4 زملاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهو ما يعكس التناغم بين البرلمان والحكومة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدراسة تتعلق بقطاع مهم وواعد وأهمية تعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، وتابع: "نتحدث عن سوق عمل جديد يوفر فرص عمل للحد من البطالة، واكتشاف الموهوبين والمبتكرين، وسوق واعدة محليًا ودوليًا يحتم علينا ضرورة أن نذلل العقبات ونسهل الإجراءات سواء التشريعية، والإجرائية، والتمويلية.

واختتم "تركي" كلمته، قائلًا: "دراسة قيمة بها توصيات تحتاج إلى عمل جاد الفترة القادمة، ونحتاج إلى إنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال ليكون الكيان الجامع لكل ما يتعلق بريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهو أمر مهم لتحقيق تنمية اقتصادية".

