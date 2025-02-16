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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فاروق يبحث مع ممثلي الفلاحين وجه قبلي جهود دعم القطاع الزراعي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، كلًا من صدام أبوحسين والنوبي أبواللوز ممثلى الفلاحين والمزارعين بوجه قبلي.

 واستعرض معهم الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم المزراعين سواء من خلال المدراس الإرشادية والقوافل البيطرية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والتى ينفذها مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء وقطاع الإرشاد الزراعي وقطاع الخدمات والمتابعة وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاهد الثروة الحيوانية.

وزير الزراعة استعرض كذلك جهود الوزارة في مجال توفير الأسمدة المدعمة للمزراعين من خلال منظومة الحوكمة وكارت الفلاح لمنع التلاعب فيها ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتناول اللقاء جهود الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة سواء من خلال المعارض أو المنافذ الثابتة والمتحركة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما تناول اللقاء كيفية التنسيق بين الوزارة والهيئات والجمعيات وممثلي الفلاحين والمزارعين من أجل التوعية المستمرة بالجهود التى تبذلها الدولة لدعم القطاع الزراعي.

من ناحية أخرى توجه النوبي ابواللوز وصدام ابوحسين بالشكر لوزير الزراعة على اللقاء وحسن الإستقبال مؤكدين على دعم جموع الفلاحين لجهود القيادة السياسية في مواجهة التحديات الجيوسياسية التى تواجه الوطن وكذلك جهود توفير الغذاء الصحى الأمن والمستدام وبأسعار مناسبة.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين وزير الزراعة وممثلى الفلاحين لاطلاعهم على جهود الدولة في دعم الزراعة والمزراعين.

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الثروة الحيوانية القوافل البيطرية