بريطانيا تتهم إيران باحتجاز زوجين وتطالب بعودتهما سالمين

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، أن الزوجين البريطانيين المحتجزين في إيران هما كريج وليندسي فورمان، في حين طالبت أسرتهما بعودتهما سالمين.



وقالت أسرة الزوجين في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية نيابة عنهم إن الزوجين محتجزان في مدينة كرمان.



وأضافوا: "لقد تسبب هذا التحول غير المتوقع في الأحداث في قلق كبير لأسرتنا بأكملها، ونحن نركز بشدة على ضمان سلامتهم ورفاهتهم خلال هذه الأوقات العصيبة".



وأوضحوا "نحن نتواصل بشكل نشط مع الحكومة البريطانية والسلطات المعنية. إن الأسرة متحدة في تصميمها على ضمان عودتهم سالمين".



وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، أنها "تقدم المساعدة القنصلية لمواطنين بريطانيين محتجزين في إيران" وأنها على اتصال بالسلطات الإيرانية.



وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد ذكرت أن مواطنين اثنين محتجزان في كرمان بتهمة ارتكاب جرائم أمنية غير محددة. كما نشرت صورا غير واضحة للرجلين أثناء اجتماعهما بالسفير البريطاني لكنها لم تحدد هويتهما.